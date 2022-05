Pierre GAUDIN

Après 11 années passées comme salarié chez deux majors français de la construction d'unités de traitement des eaux, le temps était venu de mettre en œuvre un projet déjà ancien : monter ma propre société de service.



C'est donc chose faite et depuis août 2007, j'effectue cette fois-ci à mon compte, des prestations liées à l'étude et la mise en service d'unités de traitement des eaux usées et potables.



2012, marque un tournant dans l'évolution de la société avec l'embauche de deux collaborateurs.



Fort d'un retour d'expérience essentiellement de terrain , nous sommes disponibles pour vous proposer un service sur mesure pour cette activité et ce secteur.



Mes compétences :

Audit

Consultation technique

Mise en route

Documents techniques

Suivi de chantier

Eau potable

Service

Air

Création d'entreprise

Export

Eaux usées

Eau et Environnement

SAV

Traitement des boues