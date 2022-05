Pierre GAULIER

Depuis 2004, je travaille à Sogeti High Tech dans le département acoustique (Toulouse).

Je suis en charge d'une équipe de 5 personnes travaillant essentiellement pour un grand compte toulousain.



Le but de notre équipe est de mettre à disposition de notre client les outils (CAO, maillage, automatisation) lui permettant de mener à bien sa mission.

De ce fait, nos domaines de compétence sont variés:

- Réalisation de maillage

- Création, modification et simplification de CAO

- Programmation d'outil d'automatisation



Mon rôle de chef d'équipe est de m'assurer la qualité des livrables, du respect des délais tout en apportant des solutions innovantes et pertinentes auprès de notre client.



Mes compétences :

Modélisation numérique

Hypermesh