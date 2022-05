Pierre GAUTHIER

Au vue de la notoriété de votre entreprise et étant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permet de vous proposer ma candidature.

Intégrer votre entreprise, représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon travail, ma dynamique et mon assiduité pourront s’exprimer pleinement.

Je suis un jeune homme soigneux et ponctuel , aimant le travail bien fait , volontaire et sociable.

Je m'adapte très vite à tous types d'équipe ou de matériel.

Après une deuxième opération j'ai eu une reconnaissance de travailleur handicapé reconnue par la CPAM, qui m'handicape partiellement au niveau du port de charge lourde, mais ne nuit pas à la qualité de mon travail.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour un entretien à votre convenance





Mes compétences :

Aluminium

Chassis