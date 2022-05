Pierre GAUTHIER

Bonjour,

J'exerce la profession de commissaire aux comptes à Meylan, ville de la périphérie Est de Grenoble. Je possède désormais plus de 30 ans d'expérience de cette activité. Mon objectif est de rendre un service généraliste et de qualité.

Je réalise les missions classiques du commissaire aux comptes, c'est à dire des mandats de 6 ans destinés à certifier les comptes des sociétés concernées. Et je réalise aussi les missions exceptionnelles confiées au commissaire aux comptes, consistant à valider certaines opérations de transformations de sociétés, d'augmentation de capital, d'apports en société, de fusions , etc.



Mes compétences :

Commissaire aux apports

Commissaire aux comptes

Comptabilité

Droit