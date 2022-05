Pierre GAUTHIER

FACTEUR DE REUSSITE N"I

VOS TALENTS

FACTEUR DE RÉUSSITE N"2

VOS COMPÉTENCES

FACTEUR DE RÉUSSITE N'3

VOTRE BILAN PROFESSIONNEL

Grâce à I'association de I'astropsychologie et des

tests utilisés pour les bilans de compétences,

découvrez vos talents et aptitudes. Ainsi, vous pourrez

donner un nouveau sens à votre vie professionnelle

ou alors décider de changer de voie pour un meilleur

épanouissement personnel. Ou encore, si vous êtes à

la recherche d'un emploi, trouver le métier qui

correspond le mieux à votre personnalité, à vos

capacités, à vos désirs d'évoluer.



M. Gauthier Pierre

6 rue josephin soulary

69004 LYON

0426017275

pierregauthier69@gmail.com



Mes compétences :

Bilans de vie et de compétences

Coaching individuel

Stages les week-ends "GUIDANCE DE VIE ET TAROTS DE