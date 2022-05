Pierre GAUTRONNEAU

Actuellement, je travaille au sein de l'entreprise qui m'a formé durant mes 3 années d'alternance pour l'obtention de mon diplôme d'ingénieur travaux obtenu en 2013.

J'évolue en tant que conducteur de travaux dans le service travaux de l'agence GTM OUEST de Nantes, centre de profit du groupe Vinci Construction.

Spécialisé sur des projets de génie civil industriel (EDF, GDF, TOTAL, etc.) et sanitaire (Usine d'Eau Potable, etc.), mes principales responsabilités sur le chantier sont les suivantes:

contre-études, préparation de chantier, organisation et planning, modes opératoires, procédures qualité-sécurité-environnement, consultation et sélection des partenaires, gestion financière et contractuelle, suivi financier et bilan de fin d'affaire, encadrement de chantier.





Mes compétences :

Project Office

Word

Autocad 2D

Outlook

Excel

Powerpoint

Sketchup