Pierre GAVAGE

Une entreprise qui fournit des services de télécommunication (Proximus/Belgacom) et d'énergie (Nuon) recherche des agents commerciaux.

Après avoir suivi nos formations, votre rôle consistera en ::

1) La prospection, vous contactez et suivez la clientèle acquise

2) La recherche de candidats vendeurs indépendants

3) L'assistance générale et la prise en charge de missions de recrutement



D'excellente présentation, vous êtes une personne autonome et rigoureuse. Vous présentez de l'intérêt pour le service aux entreprises et aux particuliers.Vous disposez d'excellentes capacités relationnelles et êtes doté(e) d'un bon potentiel en leadership ,atteindre des objectifs est pour vous un stimulant, alors vous êtes la personne recherchée.



Vous bénéficiez d'une grande liberté d'action. Pas de vente agressive.

L'exercice d'une autre activité n'est pas incompatible.



Attention: Ceci n'est pas une activité de type "franchise" il n'y a donc pas de frais d’accès.

Vous pouvez me contacter par mail à gavagepierre@hotmail.com ou au 0473177883

SI PAS SERIEUX ou CURIEUX, S'ABSTENIR !!

A bientôt!!