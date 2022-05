Pierre GAZEAU

Dans le cadre de ma formation initiale de chimie, biologie et environnement, j’ai exercé diverses missions dans les milieux professionnels privé et public.

A l’issue de mon master Sciences et Ingénierie de l’Environnement en 2007, je me suis engagé dans une démarche de spécialisation dans le domaine de l'Hygiène et la Sécurité.

J’ai intégré en 2008 le Conservatoire National des Arts et Métiers d’Angers pour une formation en apprentissage dans l’hygiène du travail et de l’environnement.

Ce parcours m’a permis d’acquérir progressivement de l'expérience dans les différents domaines de compétence de l'HSE.

L’ensemble de ces compétences sont maintenant utilisées au quotidien depuis 2011 chez un équipementier automobile.



Mes compétences :

Hygiène

Sécurité

Environnement