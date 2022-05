Pierre GEHAN

Etudes supérieures dans la publicité générale, j'ai découvert l'édition au cours d'un stage effectué dans une agence de marketing direct à Paris. 17 ans d'expérience dans ce domaine (12 ans à mon compte). Ma société, Lunacomm, est basée à Rennes et prend en charge la création, l'execution et l'impression de tous documents de communication. Cela va du mailing à la plaquette en passant par les gros volumes comme le catalogue. La petite strucutre permet une forte réactivité et des prix très intéressants. Les domaines d'activité de nos clients vont du cosmétiques, agro-alimentaire, maritime, etc....



Mes compétences :

Communication

Création

Édition

Mailing

Maquettiste

Marketing

Marketing direct

PAO

Pêche

Presse

Publicité