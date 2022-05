Pierre GELLI

20+ ans d'expérience dans la fonction IT, acquise auprès de client grand-compte, éditeurs logiciels et SSII.

Plusieurs positions au croisement des sponsors métier, clients, managers IT et top management.



Toujours le même fil directeur : la transformation du Système d'Information pour apporter de la valeur aux métiers à travers des solutions innovantes.



Compétences

Gestion et animation de programmes. Projets internationaux transverses.

Définition, transposition, communication et réalisation de la vision.

Direction d'un département informatique, centre de coût client (engagements, finance, équipe, qualité et processus)

Gestion de la relation client



Mes compétences :

Conduite du changement

excellence opérationnelle

Information Management

Innovation

Management

Système d'Information