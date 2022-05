Pierre GENDRE

Bonjour,



Personnellement je suis quelqu’un de dynamique, qui travaille relativement vite et avec la volonté d’apprendre. Je vis aujourd’hui principalement de ma passion qu’est l’arbitrage sur les premiers niveaux professionnels de basketball. Cela m'a permis, depuis mon plus jeune âge, d’évoluer dans un environnement concurrentiel et parfois difficile, mais aussi de me forger une personnalité exigeante et téméraire, ainsi qu’une capacité de prise de décision importante.



Je recherche aujourd'hui un poste en CDI ou CDD afin de me permettre d'évoluer et d'acquérir de l'expérience, ma polyvalence me permet de pouvoir occuper de nombreux postes différents dans le marketing, la communication ou bien la gestion d'entreprise.



Mes compétences :

Bureautique

Prestashop

Supports de communication

Création de contenus

Référencement