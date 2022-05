Pierre GENDRE

Ingénieur ISTOM - Spécialité en Agriculture et Agroforesterie Tropicale.







Diplômé de l’ISTOM en 2008, j’ai acquis cinq années d’expérience professionnelle, 3 années en Haïti en tant que chargé de mission AFDI Dordogne dans le cadre de projets agricoles et agroforestiers, puis 1 année en Cote d’Ivoire en tant que directeur de plantation de bananes Cavendish, enfin, une année en Roumanie en tant que chef de culture d'une exploitation céréalière de 2000ha.



Dynamique, ayant le sens des responsabilités et des priorités dans la conduite de mes activités professionnelles, j’ai développé la capacité à travailler avec les paysans et agriculteurs du Sud et à conduire des programmes et activités entrepreneuriales dans un contexte humain difficile. Imaginatif et curieux, je suis en mesure diriger des activités agro-productives fans les Pays en Voie de Développement, d’identifier, d’optimiser et de mettre en place des projets et actions agricoles et d’agro-transformation en adéquation avec le contexte local et les contraintes rurales des pays tropicaux.





Mes compétences :

Développement international

Agronomie tropicale

Gestion de projet

Agriculture

Microsoft Office

Internet

Cartographie

Gestion des entreprises