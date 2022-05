Pierre GEORGES

Mes activités sont:

- l'AUDIT et le CONSEIL

- la FORMATION / ACTION



Après 7 ans passé dans le groupe PSA, Peugeot / Citroën, dans des services techniques (Bureau d’études, plate forme de démarrage et service Qualité), j'ai repris des études dans le cadre d'un FONGECIF et je suis diplomé de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble en section économie et finances.

J'ai été Chargé de Mission au développement industriel en Chambre de Commerce et d’Industrie durant 2 ans.

En 1990, j'ai repris une entreprise industrielle revendue à un groupe financier anglais en 1995 en ayant doublé son chiffre d’affaires et apporté de nouveaux services à une clientèle de « grands comptes ».

Consultant en économie d’entreprise depuis 1996, j'ai assuré des missions tant en France qu'à l'étranger.

J'ai été gérant pédagogique d’un Centre de Formation continue et en alternance. Dans ce cadre j'ai développé la formation dans une société de vente directe avant de créer avec des financiers luxembourgeois une société de vente directe.

De 2005 à 2010, j'ai participé au lancement et au développement de la société Apportmedia, spécialisée dans la réalité virtuelle à des fins de formation qui a été reprise par le groupe EDISER.

A partir de 2010, j'ai créé au Maroc un centre de formation en conduite, sécurité routière, transport et logistique et repris une société d'audits et de conseils.

Je suis de retour en France pour mettre mes compétences et expériences à disposition des acteurs de la société française.



Ma conviction: Chacun d'entre nous est porteur d'un destin plus grand qu'il ne peut l'imaginer. Il faut croire en sa légende personnelle.



Mes compétences :

Communication

Formation

Maroc

Prévention

Simulateur