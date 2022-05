Pierre GERARD

CONDUITE DE PROJET EN AUTOMATISME, SUPERVISION ET TERMINAL OPÉRATEUR



SUIVI DE PROJETS : définition du budget, analyse

fonctionnelle, élaboration des documents de

conception, supervision fournisseur, coordination avec les autres métiers, réalisation et conduite du planning.



DÉVELOPPER L'APPLICATIF à l’aide d’outils logiciel.



METTRE EN SERVICE : phase de tests (recette

plateforme et recette usine), formation des opérateurs, rédaction des documents support.



ASSURER LA MAINTENANCE : gestion des

dysfonctionnements à distance et sur site.



OUTILS LOGICIEL!

Automates: Unity Pro, PL7 Pro, Advantys,

Twido Soft.



Supervision, IHM : Intouch, PCVUE,

Vijeo Designer, Visual Basic 6.



Bases de données : Access, SQL Serveur.



Réseau de terrain : Jbus, Modbus,

Ethernet, Profibus, Unitelway, Fipio.





PROJETS RÉALISES:



Pour des entreprises agricoles et agro-alimentaires :

- Supervision du silo Soufflet à Artonges (02) en 2003

- Supervision des silos Soufflet FL et de la malterie de Nogent sur Seine (10) en 2004

- Supervision du silo UPM de Juvigny (51) en 2004

- Supervision et logiciel de traçabilité du silo Lorca du Port de Metz (57) de 2004 à 2006

- Automatisme et supervision du silo Soufflet Orge N2 Nogent sur Seine (10) en 2010

- Automatisme de la rénovation du silo de la malterie N1 de Nogent sur Seine (10) en 2010



Pour des entreprises d’autres secteurs :

- Supervision de la GTB - GTC de la gare SNCF de Chessy-Marne la Vallée (77) en 2006

- Revamping de la GTB de l’usine Honeywell de Thaon les Vosges (88) en 2008

- Automatisme du centre de stockage de gaz - Gaz de France à Cerville (54) en 2007

- Supervision des 5 stations de Compression OSCAR 1 -GRT Gaz en 2008 et 2009

- Revamping de la GTB – GTC de l’usine Becton Dickinson de Pont de Claix (38) en 2011



Mes compétences :

Automatisme

Conduite de projet

Supervision