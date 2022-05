Pierre-Gérard PONTAL

CEHTRA est une société de conseil en toxicologie et environnement qui compte près de 50 consultants dont la moitié de docteurs es sciences. Nous travaillons dans le domaine de la règlementation des produits chimiques, agrochimiques, biocides, cosmétiques .... Anciens experts de la Commission des Toxiques (maintenant AFSSA/DIVE), AFSSET et AFSSAPS, nous avons débuté la société sur le marché des produits phytosanitaires.

Notre société est maintenant très présente dans le domaine de REACH avec près de 100 dossiers de substances en 2010 et une forte activité pour 2013 en particulier dans le domaine des Fragrances.

Parallèlement à REACH, nous développons notre expertise dans la réalisation des FDS étendues (e-SDS) aussi bien pour leur création que pour leur l'interprétation et leur utilisation. Une dizaine d'entreprises majeures nous ont déjà demandé de former leurs équipes à ce nouvel outil. Nous sommes également actifs dans le domaine de l'hygiène industrielle avec une équipe de spécialiste capable de faire le lien entre les exigences de REACH et les contraintes de l'hygiène industrielle.

Notre équipe biocide renforcée depuis 2009 par une des consultantes les plus expérimentée du secteur a montré sa capacité à traiter des dossiers majeurs.

Depuis l'arrivée du nouveau Règlement Cosmétique, notre équipe Cosmétique est maintenant forte maintenant de 7 personnes dédiées à ce marché et assistées par les experts dans diverses disciplines (en particulier connaissance des tests in vitro et QSAR). Un certain nombre de leaders mondiaux du secteur ont déjà fait confiance à cette équipe pour les aider à passer le cap de cette réglementation.

Nos autres spécialités comme le contact alimentaire, les dispositifs médicaux, mes médicaments (en particulier leur devenir dans l'environnement) se développent rapidement



Mes compétences :

Évaluation des risques

Toxicologue

Evaluation exposition

REACH

Toxicologie

Agrochimie

Environnement

Formation