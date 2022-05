Pierre GERMAIN

Après avoir été Technicien Moteur et Chassis en assurant la préparation la mise au point et le suivi de motos de compétition (champ. de france 250cc et champ. du monde 500cc) je suis rentré chez Peugeot Sport, département Développement Moteur F1, d'abord en tant que technicien motoriste puis chef d'équipe/chef d'atelier. Par la suite j'ai rejoins le bureau d'études R&D long terme en tant que gestionnaire de projets et moyens d'éssais.

Au final presque 20 ans de passion de la compétition au plus haut niveau.



Grace a mes acquis, j'ai developpé mes aptitudes commerciales dans le réseau commercial d’un grand constructeur automobile français comme Chef des Ventes Responsable Service Après Ventes et Service Pièces de Rechange d’une concession.



Toujours désireux d'élargir mes compétences mélant qualités managériales, sens de l’organisation et maîtrise en terme de gestion humaine, administrative, fonctionnelle et technique, doté d'un bon relationnel, je reste à l'étude de toutes propositions et offres de collaboration.



Mes compétences :

Aéronautique

Art

Automobile

Bureau d'études

COMMERCE

Distribution

Gestionnaire

Management

Mécanique

Moto

Musique

Photographie

SAV

Sport

Technique

Vente