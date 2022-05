Pierre GILLES

Je suis actuellement chef de projet drone à Delair-Tech, une société experte dans la conception de drone de longue endurance et le traitement de données.

Mon travail principal consiste à conduire les développements de nouveaux produits drones et charges utiles de la rédaction du cahier des charges jusqu'à la livraison des premiers clients. Ces projets me permettent de travailler avec et au sein d'une équipe de R&D aux compétences variées, sur des produits complexes et à fortes valeurs ajoutées.

Par ailleurs, en tant qu'ingénieur en conception mécanique sur SolidWorks, je participe à l'effort de R&D de la société, tant sur les projets que j'encadre que sur d'autres produits. Mes tâches vont de la conception mécanique des nouveaux produits à la rédaction des notices de montages, en passant par le montage des prototypes et le suivi des fournisseurs. Mes divers projets m'ont permis de concevoir des composants mécaniques utilisant des procédés aussi variés qu'innovant, comme les composites, l'impression 3D, l'injection plastique ou encore la fonderie.



Mes compétences :

Catia v5

Topsolid

Solidworks