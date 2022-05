Pierre-Gilles LE GRAND

Une tete pensante des chantier,représente les fondations d'un chantier réussi.

imagine, prépare les travaux d'aménagement, réalise les métrés,détermine l'implantation du batiment,des voirie,des réseaux divers, donne la mesure.

effectue le suivie et les controles après travaux.

fort de plus de 36 ans d'expérience sur des projets grandioses comme l'opéra bastille,Disneyland paris, la centrale photovoltiaque de Toul, la passerelle du mont Saint Michel,l'aérogare Orly sud ........

je propose mes services au professionnels et au particuliers.