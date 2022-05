Pierre GINET

Dynamique, sérieux, motivé et disponible immédiatement, Conseiller de vente confirmé chez Bouygues Télécom pendant 7 ans, en mission Manager du point de vente sur la dernière année et demie, puis téléconseiller chez JeChange.fr pendant pendant 1 an et demi, j'ai appris à développer mes qualités humaines et commerciales et managériales, aussi bien dans le relationnel avec les clients, avec la hiérarchie et avec l'équipe de vente. Je recherche une nouvelle expérience afin de me diversifier et de découvrir un nouvel univers et une nouvelle entreprise. Disponible de suite, je suis ouvert aux propositions qui peuvent m'être faites.



Mes compétences :

Management

Vente

Accueil des clients

Gestion de la relation client

Relationnel

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adaptabilité

Rigueur