Patrice COUDERT

D'abord Avocat collaborateur, notamment en droit de la construction au sein du cabinet de Me CHAMARD ONDET depuis 2005, j'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses expertises judiciaires.

J'ai ensuite été gérant de la SELARL CODEX jusqu'au 30 juin 2014, exactement sur le même créneau. J'ai poursuivi les procédures, tant devant les juridictions administratives que judiciaires.



Je viens de quitter cette structure, pour m'installer à la campagne. Je crée un nouveau cabinet, fondé sur la souplesse et la réactivité. Mes activités vont de la simple rédaction de lettres à la prise en charge de procédures, en passant par la rédaction de contrats, l'élaboration de transactions ou de négociations.



Mon cabinet est situé à :



Rue Charles de Gaulle

63210 NEBOUZAT

Téléphone : 04 73 738 919

Fax : 04 73 738 922

Mail : patrice63coudert@gmail.com



Je contribue par ailleurs à la Chronique de droit bancaire, sous la direction du Doyen STOUFFLET, au Jurisclasseur Entreprises et Affaires.



Pendant mes études universitaires, et notamment la réalisation de ma thèse, j'ai travaillé un an et demi au sein du cabinet d'études juridiques et fiscales Robert LABONNE, à Clermont Ferrand, comme assistant technique.



J'ai également été chargé de Travaux dirigés au sein de l'université d'auvergne, en droit des entreprises en difficultés, en droit du crédit, et en droit des personnes.



Titulaire d'un doctorat de droit privé, j'ai réalisé ma thèse sous la direction du Doyen STOUFFLET, sur "le champ d'application territoriale du monopole des établissements de crédit et des prestataires de services d'investissement".



Auparavant, j'ai obtenu le DESS gefire, le DU de droit de l'ingénierie financière, le DU droit et pratique des relations du travail.