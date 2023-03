Patrice PEYRONNET

Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers. Un univers où se cotoient harmonieusement la tradition et la modernité et où l'esprit échappe aux agitations quotidiennes.



Qu'il m'est précieux et vital de créer !



Donner naissance aux formes et aux couleurs donne du sens à mon existence. Chacune de mes créations ou "expirations" est toujours marquée d'une "inspiration".



Créer me permet de respirer, de reçevoir et transmettre.



http://peyronnetp.free.fr



Mes compétences :

Dessin et peinture

3D:Character Studio-3D Studio Max-Blender 3D

2D:Photoshop-The Gimp-Peinture acrylique-Dessin...