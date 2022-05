Pierre GIRARD

Commercial: Prospection, visites et suivi de clientèle, développement des ventes, mise en œuvre de politique commerciale. Gestion des contacts, élaboration des devis, suivi commercial et technique.

Organisation de workshops, expositions.

Définition et organisation du marketing (publicités, publications, mailings, emailings, etc.)

Responsabilité des ventes à l’export (Europe, Russie, Afrique, Benelux, Israel…)

Contacts à haut niveau (Ministères, centrales d’achats, opinion leaders…)



Management: Recrutement, direction et animation d’équipes commerciales (8 à 13 personnes, technico-commerciaux, chefs de produits)

Direction de sociétés

Gestion de distributeurs. Relation avec les fournisseurs étrangers.



Gestion: Création, direction et gestion de sociétés de distribution en biotechnologie.