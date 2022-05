Pierre GIRARD

Spécialisé en Maîtrise des Risques Industriels et en particulier dans le domaine de l'Oil & Gas, je participe à des missions d'assistance technique en qualité de consultant Safety auprès des ingénieries et bureaux d'études, tels que TECHNIP, CRIGEN ou SAIPEM.



Formé initialement comme ingénieur généraliste, je me suis spécialisé dans la maîtrise de risques et la sûreté de fonctionnement, et opère depuis 3 ans dans le secteur de l'O&G. Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de développer des compétences dans la modélisation de phénomènes dangereux (Phast, CFD,...), les études de risques (Etudes de Dangers, QRA,...), la recherche appliquée et l'ingénierie off-shore/on-shore.



Doté d'une grande adaptabilité et d'une bonne autonomie, je suis capable de travailler aussi bien en équipe qu'en franc-tireur.



Mes compétences :

Sécurité industrielle

Gestion du risque

CFD

Étude d'impact

Etude technique

Visual Basic .Net

Visual Basic for Applications