Pierre GIRARD

• PILOTAGE DE PROJETS BANCAIRES COMPLEXES : commercial, informatique, stratégique, fonctions régaliennes (risques, conformité, finances)

• ANIMATION DE RESEAUX NATIONAUX "ENTREPRISES & INSTITUTIONNELS" sur plusieurs métiers : Commercial, Marketing, Services clients

• EXPERTISE en FINANCES LOCALES et GOUVERNANCE TERRITORIALE

• MANAGEMENT



> Passionné par le développement économique et social de nos régions.

> Une 1ère expérience fondatrice de 5 ans dans le conseil ; puis une évolution il y a 10 ans vers la banque des Entreprises & Institutionnels.

> Fédérer les ressources et faire progresser les talents, dans les projets ainsi que dans le management au quotidien de mon équipe

> « Dire ce qu’on fait, faire ce qu’on dit » est ma principale devise



Mes compétences :

Logement social