Pierre GIRARD

Etant gérant de la société de nettoyage SARL CLAIR ESPACE,

Je me permets de vous ecrire afin de vous offrir mes services .Ayant la résponsabilité

de la prospérité et du développement de celle-ci,je vous propose mes compétences qui sont un objectif primordial au sein de cette entreprise.Elles se basent sur un tavail serieux et un relationnel appliqué a la profession

mes services sont adaptés selon vos besoins: l’ entretien des bureaux, nettoyage des

Vitres, entretien des immeubles, remise en état d appartements, champoing moquette, remise en état de tout type de sol, nettoyage au karcher pour les gros travaux.

Pour plus de renseignements, je reste à votre disposition