Pierre GIRARDEAU

COTO Conseil assiste les PME/TPE dans la définition et la mise en place d'outils d'aide à la décision quantitatifs.



Convaincu que les questions que se pose un décideur ne sont pas informatiques mais que la data science peut l'aider à y voir plus clair, je les accompagne en leur fournissant des outils simples et ergonomiques, adaptés à leur besoin.



★ Audit, compréhension du besoin : de quelles informations avez-vous besoin ? à quelle fréquence ? d'où viennent les données ? sont-elles à jour ?

★ Proposition de solutions adaptées : intégration à vos données (bases de données, tableurs Excel, PDF, etc.), tableaux de bord statiques ou dynamiques, en local ou hébergés par un tiers, technologies propriétaires ou open source

★ Configuration des solutions (en appui avec votre DSI le cas échéant)

★ Coordination des tests et de la recette avec vos équipes



POURQUOI

★ 10 ans d'expérience en analyse et optimisation de systèmes complexes

★ Data Science : Python (scikit-learn, pandas, matplotlib, plot.ly), SQL, Git, Linux/Windows

★ Très fortes appétences en gestion de projet, en relation client et en compréhension de besoin



Mes compétences :

Anglais

Statistiques

Optimisation

Gestion de projet

Management

Nouvelles technologies

Business Intelligence