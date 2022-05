Mon parcours professionnel m a amené à intervenir sur les thèmes de :



la vente du conseil en services assurance et financier

le management de forces de vente

la mise en place d actions marketing sur le marché du conseil en gestion de patrimoine



la création et le développement de ma structure actuelle destinée à l optimisation fiscale mais aussi à l optimisation des revenus des professions libérales , médicales , chefs d entreprise , cadres et dirigeants , par le biais des lois Malraux , Monuments historiques , Statut de loueur en meublé , Girardin , Duflot , SCPI et autres ....



par ailleurs je suis régulièrement sollicité pour conseiller des Investisseurs Institutionnels dans le cadre de leur gestion d actifs pour ce qui relève de leurs investissements immobiliers de rendement .



j interviens le plus souvent en régions Midi- Pyrénées , Aquitaine , Limousin

et me déplace régulièrement sur le territoire national .



je vous remercie d avoir pris le temps de consulter mon profil



bien cordialement



Pierre Giraudet



Conseil en Investissement Financier

Membre de l ANACOFI CIF

Licence Professionnelle Assurance Banque Finance

spécialité en gestion du patrimoine immobilier

Carte de Transactions sur Immeubles 2142 Préfecture de Toulouse

Agréments AMF E001394

Banque de France No 1092751974XM

ORIAS No 10055343

IOBSP



Mes compétences :

Conseil

Conseil en investissement

Conseil en investissement financier

Gestion d'actifs

Gestion d'actifs immobiliers

gestion de patrimoine

golf

impôts

Investissement

Investissement financier

Monuments historiques

Optimisation

optimisation fiscale

Retraite