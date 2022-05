Pierre GIRAUDET

PARCOURS PROFESSIONNEL



Actif dans le monde de la création sur internet depuis l'apparition de ce média en France, j'ai mis mon talent créatif aux services de nombreux projets. Mon parcours a débuté par la création d'un jeu d'aventure interactif (offline) avant de se poursuivre sur d'autres supports multimédia. J'ai exercé mon activité selon différents modes : en free-lance, au sein d?une association de free-lance (Métanoïques), dans une web agency (Net and b), puis à la tête d'une équipe (T1L2 :Array) : ces expériences de directeur artistique m'ont amené à travailler en collaboration avec une équipe comprenant des créatifs : directeurs artistiques, concepteurs-rédacteurs, designers, photographes, infographistes, graphistes, développeurs/flasheurs ainsi que des consultants, des chefs de projet et une équipe technique.



T1L2 est une agence de conception et de création média, spécialisée dans le design.

Outre les activités de conseil, de conception et de production qu'elle exerce auprès de ses clients, T1L2 effectue des prestations de sous-traitance pour le compte d'agences marketing et de communication désireuses de disposer le temps d'un projet d'une équipe de concepteurs et de réalisateurs, souple et expérimentée.



La variété des projets, la multiplicité des intervenants et l'éventail des propositions faites aux clients sont à chaque fois une occasion de renouvellement et de questionnement qui stimulent ma créativité. Chaque nouveau client représente pour moi challenge, dans lequel l?analyse de ses besoins et l?expertise menée pour appréhender les réponses que le média peut y apporter, donnent naissance à un résultat unique et innovant.



Passionné par la création d'univers virtuel ou réel, je suis toujours à la recherche de nouvelles tendances graphiques. Ma curiosité me pousse à partager mes expériences avec d?autres créatifs dans la conception et la réalisation de produits multimédia.



Mon expérience auprès des grandes agences de communication [Planète Interactive] [Singapour] [Harrison&Wolf] [Enterprise IG] [Crayon Noir e-medias] [Voove] [BDDP interactive], m'a apporté une connaissance parfaite de toutes les contraintes techniques et ergonomiques inhérentes au media internet, ainsi que celles liées au multimédia d?une manière générale. L?éventail des projets auxquels j?ai participé m'ont permis d'acquérir la maîtrise des outils de création informatique.



FORMATION

1988_1992 E.S.D.I (Ecole Supérieure de Design Industriel),

1988_1988 Beaux Arts de Versailles

1987_1988 Service National

1984_1987 DEUG de Sciences Economiques à Angers.

1984_BAC A4



Mes compétences :

Conception

Création

Création multimédia

Créative

Design

Design graphique

Directeur artistique

Directeur de création

Multimedia

Off line