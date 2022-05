Pierre GIROD

J'ai travaillé au sein de la société de prestation de services Oeno-conseil pendant 13 ans en tant que technicien-oenologue responsable de filtrations,conseils, assemblages...

J'ai été juré à différents concours (concours de Paris, vins de savoie, guide Hachette...). Depuis 2010, je propose des ateliers dégustation de vins biologiques et biodynamiques avec "Nature de Vin". J'ai récemment été responsable sur le secteur de Québec d'atelier dégustation avec la société Vin and Wine. Début 2014, j'ai créé une société de ventes de vins Bio et Biodynamiques afin notamment de satisfaire la clientèle de mes ateliers de dégustations.

http://nature-de-vin.over-blog.com/



Mes compétences :

Rigueur dans le travail

Bon contact humain

connaissances oenologiques