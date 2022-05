Pierre GLOOR

En recherche d'emploi !





- Gestion d'une équipe de 3 personnes.

- Analyses de l'eau demandées par le canton.

----------création de la marche à suivre pour que toute personne puisse faire les analyses.

----------suppression des erreurs humaines grâce à la lecture automatique d’un code barre sur l’échantillon.

- Gestion des stocks.

----------réduction du temps d'arrêt des machines à 1 ou 2 jours par stockage de pièces de rechange.

- Gestion et propositions du matériel d'usure

- Commandes de matériels

- Dépannages

- Réparations

- Services de piquets

- Gestion des machines

- Gestion de la step sur un programme informatique spécifique MCR.

----------Réduction du taux des erreurs d’alarme de 80%, par l’utilisation du programme.

- Utilisation des outils informatiques : Word - Excel - Microsoft Outlook

----------création des fichiers excel (mise en forme et formules) pour la gestion de la step

----------division du temps de travail par 4 par l’informatisation des dossiers..



Mes qualités:

- Organisation

- Rigueur

- Précision



Mes certificats:

CFC mécanicien machines chez Tesa

Brevet Fédéral exploitant step

Diplôme du FES

Certificat autorisation générale C.

Certificat CPR.

Attestation Socsil.

Attestation Word 2007

Attestation Excel 2007

Attestation hygiène et sécurité step



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

formation du personnel

Organisation du travail