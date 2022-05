Pierre GODEFROY

Dès l'obtention du diplôme ESC d'Euromed-Marseille, j'ai eu l'opportunité d'être embauché en tant que Gérant de Portefeuilles Assistant au sein la société de Gestion de Portefeuille METROPOLE Gestion en décembre 2005.



En 2011, METROPOLE Gestion m'a offert l'opportunité de devenir Gérant de Portefeuilles, spécialisé sur les fonds obligataires et convertibles de la gamme.



METROPOLE GESTION société de gestion de portefeuille indépendante spécialisée dans la sélection de valeurs décotées et réservée aux investisseurs professionnels a comme principes fondamentaux Transparence et Sérénité. http://www.metropolegestion.com





Mes compétences :

Asset management

Gestion d'actifs

Bloomberg

OPCVM

Gestion de portefeuille

Gestion du risque

Finance

Finance de marché