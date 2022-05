Pierre GODLEWSKI

J'ai une double activité :

1. Conseil en loisir-tourisme au sein de Kanopée - Horwath HTL Paris, où je suis consultant en tourisme spécialiste des parcs de loisirs et en particulier des parcs zoologiques.

Services : Etudes de marché et de faisabilité, programmation, conception, scénographie, management de projet, assistance à maîtrise d'ouvrage publique ou privé, audit, plans de développement...



2. Gérant de Cossima Productions, agence de scénographie et de production dédié aux univers du vivant, en particulier les espèces du passé : dinosaures & Cie. Cossima intervient en conseil scientifique, en conception scénographique, en production audiovisuelle ou en projets "clés en main" pour des expositions permanentes ou temporaires, des publications ou des productions audiovisuelles.



Mes compétences :

Écotourisme

Loisirs

Réalité augmentée

scénographie

Sculpture