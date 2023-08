Diplômée d'un Master 1 en droit public spécialisé en marchés publics complété par un Master 2 professionnel en droit de l'immobilier, de la construction et de l'urbanisme, j'ai acquis de solides connaissances tant en droit immobilier privé que public.



J'ai également plusieurs expériences significatives en cabinets d'avocats (Molas et Associes, Lefèvre-Pelletier et associés) et en entreprise (TOTAL R.M. filiale de TOTAL S.A).



De début 2010 à juin 2011 j'étais en poste au département cessions, acquisitions et conventions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.



De juillet 2011 à mai 2014 j'étais en poste chez Kanopée Consultants- Groupe Horwath HTL.



De juin 2014 à août 2017 j'étais en poste au sein de la direction juridique de la société QUICK devenue depuis janvier 2016 QUICK-BURGER KING.



Depuis septembre dernier je suis en poste au sein de la direction juridique du Groupe Casino.





Sadia Aliouane



Mes compétences :

Droit de la construction

Urbanisme

Droit immobilier

Baux commerciaux

Juriste

Urbanisme commercial

Gestion de patrimoine