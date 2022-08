Aurélie PASCAREL

Après 20 ans passé dans l'immobilier, et plusieurs années de pratiques du web et des nouvelles technologies, je propose désormais mon expertise à travers plusieurs services :



La Photo immobilière et la visite virtuelle 360° : afin de proposer une prestation de qualité aux propriétaires vendeurs, ou bailleurs, de qualifier les acheteurs ou locataires potentiels et de se démarquer de la concurrence.



La Photo commerciale pour être visible en ligne 24h/24h, et valoriser votre entreprise, vos produits, services



Le Home-Staging pour lever les points bloquants et favoriser la vente ou la location dun bien immobilier dans les meilleures conditions.



Létude FENG SHUI de votre maison, appartement, commerce, entreprise, cabinet, local professionnel pour supprimer les blocages que vous pouvez rencontrer, et vivre une vie harmonieuse et pleine de réussites !