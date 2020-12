Pierre GODOT

Voici maintenant plus de vingt-sept ans que je dirige des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.



Rompu au dialogue avec les élus, décideurs investis de la légitimité du suffrage universel, le monde associatif et les organisations syndicales, jai toujours veillé à une patiente approche de la décision dont lexplication et une méticuleuse préparation contribuent à préserver la cohésion des équipes et de laction, dans le respect de toutes les sensibilités.



La diversité de mon expérience professionnelle et de ma formation ma permis à la fois de conduire de grandes opérations aux aspects les plus variés (en particulier dans les domaines du développement économique, des projets transversaux ou du logement social) et dacquérir une solide capacité de travail en équipe et de direction des hommes et des services, structurée par ma formation de troisième cycle à Sciences Po Paris, fondée sur la sociologie des organisations.



Mes différents postes mont donc habitué à initier des décisions rapides et réfléchies dans des circonstances complexes et à adapter les stratégies proposées à la diversité des enjeux en tenant compte des spécificités régionales.



Mobile géographiquement, susceptible de diriger indifféremment des équipes réduites de cadres experts, des structures de taille moyenne ou de grandes organisations, la souplesse de mon management mouvre de multiples perspectives.



Capable de prendre le recul nécessaire pour analyser les situations avec prudence et clairvoyance, je mattache toujours au travail de terrain et à lécoute des autres qui donnent très souvent un éclairage nouveau à la pensée.



Enfin, jai eu loccasion de traiter des dossiers sensibles ou dorganiser des évènements denvergure en collaboration directe avec des personnalités nationales et internationales ou leurs plus proches collaborateurs.



