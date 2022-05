Pierre GOLDSTEIN

Plus de 10ans d expérience dans l exploitation cinématographique et la gestion de collaborateurs mon appris le goût de la satisfaction client.

Mon savoir faire et mon savoir être au service de nos clients et dès collaborateurs, voilà aujourd'hui mes clés d'une collaboration réussie



Mes compétences :

Service client

Gestion de projet

Recrutement

Gestion administrative

Gestion de la relation client

Comptabilité

Planification

Gestion de carrière

Gestion des stocks et approvisionnement

Négociation commerciale