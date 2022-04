Amelie MEUNIER

Mes 10 années d'expériences dans la grande distribution m'ont permis de participer à la gestion d'une entreprise.

Passionnée par le commerce et le merchandising, je suis également persuadée que c'est en partie grâce à ses "Hommes", qu'une entreprise pourra se différencier de ses concurrents.

Aujourd'hui j'ai envie d'un plus gros challenge: prendre une plus grosse équipe en charge et l'amener à développer le chiffre d'affaires de notre enseigne.



Mes compétences :

ressources humaines

Management

Gestion

Vente