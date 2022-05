Pierre GOLIOT

FORMATION MUSICALE ET DIPLÔMES

Nov. 1999 : Réussite au concours interne des Professeurs d’Enseignement Artistique. Dec. 1986 : Diplôme d’État de professeur de guitare. Août 1986 : Finaliste du concours international de guitare de Sablé-sur-Sarthe. Juin 1986 : Médaille d'or d'harmonie contrepoint et fugue (classe de J-M. Meignein Troyes) , Maîtrise mention TB à l'unanimité (Université musicale internationale de Paris). Juin 1984 : Médaille d'or d'histoire de la musique à l'unanimité (classe de J-M. Meignein). Juin 1983 : Médaille d'or de guitare à l'unanimité (classe de J-P. Chauvineau, ENM Troyes), Médaille d'or d'analyse à l'unanimité (classe de P. Manoury puis d'A. Robert)

PEDAGOGIE

Expérience

Depuis 1986 : Assistant spécialisé puis professeur d’Enseignement Artistique (janvier 2000), puis professeur Hors Classe (janvier 2009) discipline guitare au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Troyes. 1985/1986 : Professeur de guitare au conservatoire municipal de musique de Boissy-Saint-Léger.

Créations pédagogiques

Depuis 1986 : nombreux arrangements pour ensemble de guitares d’élèves . Nombreuses petites pièces pour les jeunes élèves. Répertoire analytique d’exercices.techniques.

Stages

2009 : Pédagogie de groupe. 2003 : improvisation et invention. 2000 : gravure musicale. 1999 : analyse d’une œuvre. 1999 : mixage consoles numériques. 2006 à 2008 : plusieurs stages avec Michel Massot, François Cotinaud, Hélène Breschand, …

ACTIVITES MUSICALES

Concerts classiques

2008 : « au fil… » festival « Guitares du monde » de St André les Vergers.Depuis 1983 : nombreux concerts de guitare en solo (Aube, Paris, Région parisienne, Annecy, Géronne,...). Depuis 1984 : nombreux concerts en duos flûte et guitare, piano et guitare, deux guitares, chant (soprano) et guitare (Aube, région parisienne, Bretagne,...).

Compositions

Depuis 2008 : Nombreux arrangements de chansons françaises pour le groupe « La Baronne et ses hommes ». 2008 : « Six cordes plus une » Sept chants pour soprano, guitares classiques, guitare électrique et harpes. Six tissus sonores pour instruments à fils et machines à coudre. Ces pièces ont été éditées en livre-disque sous le titre : « Si maintenant » aux éditions du bout du monde. 2003 : composition et réalisation de pièces électroacoustiques à l’occasion d’une exposition de Danièle Tournemine « plis et déplis » aux archives départementales (Troyes). 2002 : musique du spectacle théâtral « Le dernier jour d’un condamné » (Reims). 1995 : musique du ballet « Gilles le Maréchal » (Troyes). 1992 : musique de scène du spectacle théâtral « Mystère bouffon » (Troyes). Depuis 1985 : nombreuses pièces pour guitare classique, ensemble de guitares, flûte et guitare

Réalisation artistique

2012/2013 : Musique de chambre avec guitares de Sébastien Vachez. 2009 : disque du groupe « Les Perfides ». 2005 : disque du trio « Couleurs Tango ». Disques de guitare de Sébastien Vachez (Valsez sur moi 2009-2010, Brésils en 2005-2006, Comme une saudade en 1997 et Eloge de Léo Brouwer en 2002).

Conception, organisation ou co-organisation de spectacles:

2010 et 2011 : Concerts Sessions Argence à Troyes. 2008 : « Au fil… » avec la « Société du conservatoire », le conservatoire de Troyes et le festival « Guitares du monde » de St André les vergers. 2006 : « Libre Tango » avec la « Société du conservatoire » à Troyes. En 1994 et 1995 des spectacles "Guitares plurielles" avec « la maison du Boulanger » à Troyes.

Chanson française, edmond denfer

Depuis 2008 : membre du trio « La Baronne et ses hommes » groupe de reprises de chansons françaises réarrangées de manière totalement nouvelle ; nombreux concerts en Champagne Ardenne. Depuis 1993 : auteur-compositeur-interprète sous le pseudonyme d’edmond denfer. Nombreux concerts dans l’aube, à Paris et en Champagne-Ardennes avec différentes formules (solo, duo, trio, quintet). Trois disques édités : « Achetez-moi » en 2005, « Je marche » en 2002 et « Chanter le bleu » en 1997.



Mes compétences :

Enseignement de la musique

Musicien

Enseignement musiques actuelles

Compositeur

Guitariste

Chanteur

Arrangeur

Professeur de guitare