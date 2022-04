Julie VIGNAUX

Construction de stratégies en relation client premium, fidélisation et conception de programmes affinitaires,

Innovation et recherche de nouveaux produits (virtualisation et plateforme de pilotage de l'expérience client)

Expertise CRM et création d'un module de profiling disruptif

Définition des stratégies digitales et conception de dispositifs en multicanal





Mes compétences :

Efficacité dans le management opérationnel

Créatif

Organisation, planification et priorisation

Maîtrise des outils informatiques et bureautique

Marketing des services

CRM

Relation client

Innovation

Marketing stratégique