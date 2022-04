Julie VIGNAUD

•Prendre en charge un dossier, du brief client à la livraison des documents

•Contribuer à la réflexion stratégique, élaborer un plan de communication

•Construire un plan media, négocier et acheter de l’espace presse, radio, TV, web

•Etablir un rétroplanning

•Briefer le team créatif, assurer le suivi des créations (tous supports)

•Effectuer la relecture de documents, le suivi qualité

•Négocier la fabrication, les tarifs, les délais

•Assurer le suivi opérationnel d’une campagne en relation avec les prestataires et les clients

•Coordonner les ressources internes et externes

•Gérer le suivi financier d’un projet : budget, devis, factures



Mes compétences :

Publicité

Communication 360°

Communication

Gestion de projets

Marketing