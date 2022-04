Alexandre FERNANDEZ

Maîtrise de la production audiovisuelle.

Expert en Méthodes, Management, Gestion de contenu d'entreprise, Archivage et GED.



Production, Cadrage, réalisation et travaux de post-production de vidéos.





Mes compétences :

Gestion de projets

GED

Archivage / Dématérialisation

Direction de projet

Production audiovisuelle

Réalisation Audiovisuelle

Analyse fonctionnelle

Recueil de besoins

Records management

Alfresco ECM

Direction de production audiovisuelle

Post-production

Cadrage

film institutionnel

Management

video

Alfresco

communication

réalisation

ECM

IT

Archivage