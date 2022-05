Pierre GOMERIEL

Après plusieurs années dans la digital performance en France puis en Chine, je dirige l’agence DRIVE agency. Nous aidons les marques, institutions et agences à exploiter leurs données pour augmenter leur visibilité et revenus online et offline.



Depuis la collecte des données issues du web, mobile, CRM ou des magasins, l’acquisition de prospect qualifiée et l’optimisation des taux de conversion, notre approche est stratégique et opérationnelle pour un prix très compétitif.



Intérêts: Digital Marketing | Marketing Analytics | MarTech | eCommerce | Big Data | Testing & Optimization | Customer Analytics | Personalization | Acquisition & Retention | Programmatic Advertising | CRM | Strategy | O2O | Chatbot | Automation | Futur of work



Mes compétences :

Pack office et recherche internet

Sphinx et base de données

Google analytics

Google adwords

Google apps

Html/css

Gimp

Prestashop

SPSS Satistics

Gephi

Conseil

Analyse de données

Web marketing

E-business

Web

Customer Relationship Management

ECommerce

Ear, Nose & Throat

Web analytics

Xiti