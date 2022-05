Pierre GONCALVES DA CUNHA

Ingénieur civil des constructions passionné par les technologies de manière générale, j'affectionne particulièrement le monde des géotechniques.

J'espère bâtir une carrière dans le monde de l'énergie, je cherche aujourd'hui à me faire une expérience dans l'énergie éolienne, particulièrement dans la construction offshore.

Je suis dynamique et proche de la réalité de terrain. Je suis convaincu que la clé du succès réside dans l'équilibre entre les travaux de préparation en bureaux et une exécution cohérente sur site.



Mes compétences :

Microsoft Project

Plaxis finite elements

Etabs building engineering

Office

Ingénierie