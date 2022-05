Pierre GONDARD

Je suis à la recherche d'un poste d'Assistant Communication.



Titulaire d'un Master 1 Marketing et Management International, je suis aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle et humaine au sein d'une entreprise, tout en participant à son développement. Mon professionnalisme, ma capacité d'écoute et ma loyauté ont toujours été salués au cours de mes différentes missions.



Mes compétences :

Développement international

Commerce international

Traduction anglais français

Traduction espagnol français

Communication

Marketing