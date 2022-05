Pierre GORET

Connaissance pluridisciplinaire du métier d’ingénieur.

Spécialisé en génie civil

Bilingue Français – Anglais

Notions d’espagnol et de néerlandais

Organisation et Gestion du personnel (± 450 personnes) – Embauches, conditions de salaire, production, organigramme.

Organisation générale du projet.

Suivi logistique et approvisionnements.

Négociation et rédaction de contrats de sous-traitance.

Gestion du parc matériel – maintenance des engins, sécurité.

Suivi des rapports de sécurité et hygiène - Qualité

Connaissance et facilité d’adaptation aux différents pays et cultures



Mes compétences :

Dessalement

Génie civil

Hotel

Luxe