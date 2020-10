D'un naturel dynamique et motivé, et de nature ouverte, je suis dessinateur / projeteur de formation et de métier.



Ayant débuté ma carrière dans le projet balnéaire MAZAGAN a el jadida avec sté besix somagec et sté depamar



Autodidacte et à l'écoute, je m'adapte aux situations et sait faire preuve d'initiative si besoin.



Mon sens créatif me permets d'avoir toujours un œil nouveau sur mon travail.