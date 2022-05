Pierre GORY

Le service personnalisé aux entreprises !



Depuis 10 ans, nous recherchons des solutions innovantes pour améliorer nos formations. Des formations plus impliquantes, plus dynamiques, plus riches pour développer les compétences des professionnels.

Aidé par nos outils pédagogiques numériques réalisés sur-mesure pour vos formations, nous pouvons solliciter le meilleurs de vos équipes.

Spécialiste du secteur automobile, nous formons depuis plusieurs années les forces commerciales de constructeurs majeurs.



Mes compétences :

Négociation

Commercial

Coaching

Communication

Performer