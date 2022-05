Pierre GORI

Diplômé de l'ECAM Lyon en 2011, une école formant des ingénieurs généralistes, j'ai souhaité donner une orientation informatique à mon projet professionnel.



Après avoir réalisé un stage de 3 mois en simulation numérique au Manhattan College de New-York en 2009, je suis allé chez Atos Worldline fin 2010 pour mon stage de fin d'études d'une durée de 5 mois. J'y ai appris le déroulement d'un projet d'informatique, de l'analyse des besoins à la mise en production en passant par l'avant-vente, la recette et, évidemment, le développement.



Après avoir terminé ma dernière année d'école au sein du département informatique de celle-ci, j'ai été embauché chez Viveris Systèmes, une SSII Parisienne possédant une agence sur Lyon d'une quarantaine de personnes. Durant un an, j'ai été envoyé en mission à Villeurbanne, dans le groupement informatique en charge du SI d'une mutuelle Lyonnaise, et plus précisément au sein du département d'épargne-retraite.



Ma mission consistait alors à gérer les évolutions d'un progiciel propriétaire en les recettant et en les mettant en production. J'ai également été chargé de la mise en place d'une politique de sécurité anti-blanchiment d'argent au sein de ce même service.



Après avoir démissionné en septembre 2012 pour suivre une formation d'un an, finalement annulé, j'ai recherché un emploi durant 5 mois. Finalement, j'ai décidé de créer mon entreprise en février 2013. Auto-entreprise pour démarrer, "À vous de cliquer" est un organisme de service à la personne dont le but est d'aller former les gens à l'informatique directement chez eux, quel que soit leur niveau, en sur toute la ville de Lyon.



Mes compétences :

PHP5

JAVA / J2EE

Javascript

MySQL

Oracle

HTML

Eclipse

Windows

Linux/UNIX

Microsoft office

Solidworks

Ansys Fluent

ANSYS Workbench

Matlab/Simulink

Pro/Engineer

Adams/View

Développement

Informatique

Symfony2

jQuery

Twitter Bootstrap

Web