Pierre GOUDOT

Ingénieur en Construction et Géotechnique, j'ai intégré l'entreprise Keller Fondations Spéciales suite au stage de fin d'études réalisé à l'agence de Strasbourg.

Après une première expérience en tant qu'ingénieur technico-commercial, j'évolue en tant qu'ingénieur travaux principal de l'agence Méditerranée.

Passionné par la géotechnique, je deviens en parallèle référent technique des travaux de soil mixing et participe depuis à des conférences internationales internes afin de développer les techniques et appuyer les différents acteurs sur le marché français.



Mes compétences :

Microsoft office

Construction

Génie civil

Géotechnique