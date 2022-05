Pierre GOUGUET

Dès l'obtention du baccalauréat ES en 2001, je me suis dirigé vers des études de Langues Etrangères Appliquées (Anglais/Espagnol) à l'université Michel de Montaigne Bordeaux 3 ou j'ai obtenu un DEUG.



Par la suite, j'ai décidé de me réorienter vers un IUT Gestion Logistique et Transport à l'université Montesquieu Bordeaux 4 ou j'ai obtenu un DUT en deux ans. Puis, je suis parti à l'étranger (Ecosse, Grande Bretagne) afin d'y développer des compétences linguistiques et de vivre une expérience nouvelle au contact d'une culture différente.



Récemment diplômé en Transport Management à l'université de Napier à Edimbourg, je me suis mis en recherche d'emploi dans le secteur de la logistique et des transports.



Particulièrement intéressé par le transport intermodal (maritime, fluvial, aérien ou ferroviaire) je reste néanmoins ouvert à toute expérience professionnelle afin d'emmagasiner de l'expérience et d'apprendre un métier.



Très motivé par le monde du travail, je dispose de qualités d'adaptation et de dynamisme. De plus, ouvert sur le monde extérieur, je suis très curieux et cherche constamment à améliorer mes performances. Je suis de plus très sérieux car motivé par le monde professionnel. Enfin je possède un goût pour le relationnel et le travail en équipe mais peut très bien effectuer mes missions en toute autonomie.



Mes compétences :

Dynamisme

Motivation

Adaptabilité